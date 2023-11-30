Польща не братиме участь у зустрічі ОБСЄ, куди пустили Лаврова

Польща не братиме участі у міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії через запрошення на неї міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова — польський міністр закордонних справ Шимон Шиньковський вель Сенк сказав журналістам, пише «Європейська правда» з посиланням на AFP

За словами Шиньковського вель Сенка, він не братиме участі в засіданні ОБСЄ і не відправить до столиці Північної Македонії жодного зі своїх заступників.

«Ми просто не можемо ігнорувати той факт, що російський міністр закордонних справ буде присутній за столом організації, яка повинна будувати мир і безпеку в Європі», – пояснив він.

Назвавши присутність Лаврова «неприйнятною», Шиньковський вель Сенк додав, що Польща поділяє погляд країн Балтії, які раніше оголосили, що пропустять засідання ОБСЄ.