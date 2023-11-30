Зеленський досі не знизив вік призову, бо хоче почути чіткіший план від військових Британия отправляет боевые корабли в Персидский залив и Балтийское море » ГУР МОУ: На росії констатують зростання соціальної напруги Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга. Погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної росії. За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України. Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині росії. Зростання рівня злочинності у регіонах рф спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та «алкоголізацією» населення держави-агресора. Також на посилення соціальної напруги на росії напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.