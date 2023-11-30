ГУР МОУ: На росії констатують зростання соціальної напруги В ОП наполягають, що конфлікту з Залужним нема » Британия отправляет боевые корабли в Персидский залив и Балтийское море Великобритания, реагируя на рост напряженности на Ближнем Востоке, отправила свой эсминец в Персидский залив. Кроме того, с начала декабря морская эскадра под командованием Великобритании начнет патрулировать воды Ла-Манша, Северного и Балтийского морей, охраняя подводные кабели. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс в среду объявил, что в Персидский залив и прилегающий регион идет эсминец Королевского флота HMS Diamond. Там он присоединится к фрегату HMS Lancaster и трем минным тральщикам. Фрегат HMS Lancaster и три минных тральщика Королевского флота находятся в регионе Персидского залива с прошлого года. “Для Британии критически важно увеличить наше присутствие в регионе, чтобы защищать наши интересы во все более нестабильном мире”, — сказал Грант Шеппс. По его словам, отправка дополнительного корабля станет сигналом для Ирана и его сателлитов в регионе. Хуситы в Йемене и “Хезболла” в Ливане с началом войны в секторе Газа активизировались и пытаются наносить удары по Израилю. США с начала войны отправили в восточную часть Средиземного моря две авианосные группы, а в Красном море держат эсминец, который уже перехватывал ракеты и дроны, запущенные хуситами по Израилю. В середине ноября Хуситы захватили в Красном море торговое судно MV Galaxy Leader — на том основании, что одним из совладельцев фирмы, владеющей судном, является израильтянин. В сообщении министерства обороны Великобритании об отправке HMS Diamond говорится, что корабль поможет обеспечить свободу мореплавания и морской торговли. Через пролив Баб-эль-Мандеб — узкий вход в Красное море. Ежедневно через него проходит около пятидесяти торговых судов, а через Ормузский пролив — вход в Персидский залив, ключевой маршрут экспорта нефти — в два раза больше.