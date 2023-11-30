Англійська для дітей: Навчання з Репетитором Гречаною Юлією Миколаївною

Спеціалізацію дитячого репетитора англійської мови Гречана Юлія Миколаївна здобула 10 років тому, коли закінчила педагогічний інститут. З цього моменту основна її діяльність — навчання дітей англійської мови.

Юлія має свій сайт https://english-for-kids.com.ua/, де розписано її пропозицію щодо навчання дітей англійській мові. На сайті також ви зможете знайти відгуки батьків, навчальну програму та вітальний відеоролик. Щоб зайти на її сайт, нажміть сюди.

Англійська для дітей – те, чим варто зайнятися кожному з батьків. Ідеально, якщо батько сам володіє англійською. В іншому випадку, краще залучити кваліфікованого викладача, зі спеціалізацією Англійська для дітей.

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