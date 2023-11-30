Англійська для дітей: Навчання з Репетитором Гречаною Юлією Миколаївною

Спеціалізацію дитячого репетитора англійської мови Гречана Юлія Миколаївна здобула 10 років тому, коли закінчила педагогічний інститут. З цього моменту основна її діяльність — навчання дітей англійської мови.
Юлія має свій сайт https://english-for-kids.com.ua/, де розписано її пропозицію щодо навчання дітей англійській мові. На сайті також ви зможете знайти відгуки батьків, навчальну програму та вітальний відеоролик. Щоб зайти на її сайт, нажміть сюди.
Англійська для дітей – те, чим варто зайнятися кожному з батьків. Ідеально, якщо батько сам володіє англійською. В іншому випадку, краще залучити кваліфікованого викладача, зі спеціалізацією Англійська для дітей.
Вибір репетитора англійської для дитини: 7 основоположних принципів
- Використання технологій: Інтеграція сучасних технологій у процес навчання може зробити заняття цікавішими.
- Зворотній зв’язок: Регулярний зворотній зв’язок репетитора з батьками допомагає відстежувати прогрес та вносити корективи до навчального плану.
- Терпець: Репетитор повинен мати терпіння, особливо при роботі з дітьми, і вміння пояснювати матеріал наочно.
- Атмосфера довіри: Діти повинні відчувати довіру до репетитора, що сприяє більш ефективному навчанню.
- Залучення батьків: Репетитор може запропонувати варіанти залучення батьків до процесу навчання, щоб підтримувати навчальний процес поза заняттями.
- Акцент на розмовній практиці: Переконайтеся, що репетитор наголошує на практиці розмовних навичок.
- Домашні завдання: Заняття повинні включати домашні завдання, які сприятимуть закріпленню отриманих знань.
Leave a Reply