1180 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Протягом минулої доби російська армія завдала 11 ракетних та 28 авіаударів по території України. Натомість ЗСУ ліквідували 1180 окупантів
Про це 30 листопада інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 328 760 (+1180) осіб,
- танків ‒ 5551 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28)
- артилерійських систем – 7909 (+1)
- РСЗВ – 910 (+0)
- засобів ППО ‒ 600 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10)
- крилатих ракет ‒ 1567 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 1124 (+3)
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