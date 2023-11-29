Юрій Журавель опублікував карикатуру на підтримку Головнокомандувача

Нову роботу Юрій Журавель оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук.

«Ось як я це бачу: на передньому плані беззубка звичайна. Вона вивалила язика, але нічим не загрожує, бо харчується органічними рештками. Справжню небезпеку несуть ті, які промацують цією беззубкою свій хижий шлях. Хламідії та інша мерзенна дрібнота тут є, просто їх не видно. Може я когось забув?» – написав Юрій Журавель.

Художник також анонсував вихід календаря-галереї «Знай наших». Його обкладинку він виставить у себе на сторінці 1 грудня.

«Сподіваюсь він стане в пригоді у підтримці Головнокомандувача та чесних бойових командирів», – каже Журавель.