Україна представила і погодила з НАТО новий план реформ

Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами НАТО на засіданні Ради України-НАТО 29 листопада, союзники її погодили, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг — «Європейська правда» з посиланням на пресконференцію Столтенберга у штаб-квартирі Альянсу

«Я вражений реформами, які здійснює Україна… Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ».

Про затвердження програми повідомляє також офіційна заява Ради України-НАТО: «НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, в тому числі щодо оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості».