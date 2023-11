Блінкен повідомив, чи підтримають Україну союзники у новому контрнаступі З нового плану реформ для руху України до НАТО вилучили «політичні» вимоги » Spotify підбив підсумки року, оголосивши найкращі пісні Музичний сервіс Spotify показав, що найпопулярнішою зіркою в світі у 2023 році стала Тейлор Свіфт, а піснею року — Flowers Майлі Сайрус Такі дані наводить Spotify. Музичний сервіс Spotify проаналізував вподобання своїх 574 млн користувачів і оголосив тенденції 2023 року. Так, найпопулярнішою світовою співачкою стала Тейлор Свіфт з 26,1 млрд прослуховувань за поточний рік. Друге місце посів Bad Bunny, нижче розташувалися The Weeknd, Drake і Peso Pluma. Фото: скриншот зі Spotify Найпопулярнішою піснею року стала композиція Майлі Сайрус Flowers. Наразі її прослухали на Spotify 1,6 млрд разів. На другому і третьому місцях розташувалися Kill Bill від SZA та As It Was Гаррі Стайлза. Фото: скриншот зі Spotify Щодо найкращих світових альбомів 2023 року, то слухачі обирали платівки, випущені до 2023 року. Альбомом року, який набрав найбільше прослуховувань, другий рік поспіль став Un Verano Sin Ti від Bad Bunny — його слухали понад 4,5 млрд разів по всьому світу. На другому місці — альбом Тейлор Свіфт Midnights. SZA посів третє місце з SOS. А на четвертому та п’ятому місцях Starboy від The Weeknd і MAÑANA SERÁ BONITO від KAROL G. Фото: скриншот зі Spotify

Spotify також опублікував топ пісень, які були популярними в Україні. Очолила список пісня «Силуети» виконавців SadSvit та «Структура Щастя». Загалом список виглядає так: SadSvit — Силуети (feat. Структура Щастя) YAKTAK — Погляд (feat. Sobol) Wellboy — Додому SKOFKA — Чути гімн DOROFEEVA — Щоб не було YAKTAK — Порічка (feat. KOLA) SadSvit — Касета Parfeniuk — Відриваючись VovaZiLvova, Morphom — Шукав тебе, знайшов тебе KOLA — Біля серця