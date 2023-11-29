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Сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що противник атакував ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього окупанти запустили 21 дрон та 3 ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни.

«У результаті бойової роти усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі», — додали в ЗСУ.

29 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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