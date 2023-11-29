Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА » Сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59 В ніч проти 29 листопада російська армія запустила по території України безпілотники на ракети. Натомість українська ППО знищила 21 БПЛА та 2 ракети Х-59 Про це повідомляють Повітряні сили. Зазначається, що противник атакував ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього окупанти запустили 21 дрон та 3 ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни. «У результаті бойової роти усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі», — додали в ЗСУ.