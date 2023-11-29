Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Про це 29 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 327 580 (+1140) осіб,
- танків ‒ 5538 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27)
- артилерійських систем – 7908 (+32)
- РСЗВ – 910 (+3)
- засобів ППО ‒ 600 (+3)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
- крилатих ракет ‒ 1567 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
- спеціальної техніки ‒ 1121 (+8)
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