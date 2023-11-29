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Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Про це 29 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 29.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 327 580 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 5538 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27)
  • артилерійських систем – 7908 (+32)
  • РСЗВ – 910 (+3)
  • засобів ППО ‒ 600 (+3)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1567 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
  • спеціальної техніки ‒ 1121 (+8)
29 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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