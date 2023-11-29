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Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, на фронті відбулося 87 зіткнень Сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59 » Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів Про це 29 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 327 580 (+1140) осіб,

танків ‒ 5538 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27)

артилерійських систем – 7908 (+32)

РСЗВ – 910 (+3)

засобів ППО ‒ 600 (+3)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)

крилатих ракет ‒ 1567 (+2)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)

спеціальної техніки ‒ 1121 (+8)