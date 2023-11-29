Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, на фронті відбулося 87 зіткнень

В зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 5 атаки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.