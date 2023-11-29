Противників членства України у ЄС і НАТО лише 5%, більше ніж половина — проти вступу лише в межах підконтрольних територій — соцопитування

78% опитаних українців проголосували б за вступ України до Європейського Союзу в разі проведення такого референдуму, однак проти вступу до ЄС лише 5% респондентів, свідчать результати загальнонаціонального опитування «Динаміка ставлення українців до міжнародних союзів», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 22-23 листопада.

Підтримка вступу до ЄС дещо менша, ніж у липні цього року (85%). Водночас збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати – 3% і 14% відповідно.

Підтримка вступу держави до НАТО також має тенденцію до зниження й становить 77% (у липні було 83%). Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому самому рівні, який був на початку вторгнення в березні 2022 року. Однак не хотіли б бачити Україну в Північноатлантичному альянсі лише 5% опитаних, 15% — не голосували б і 3% — не визначилися.

Вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції немає. Жінки частіше за чоловіків демонструють невпевненість (не мають наміру голосувати або не можуть відповісти) і щодо вступу до ЄС, і щодо вступу до НАТО. Найменшу підтримку союзів демонструють опитані з низькими доходами.

Загалом у кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше охочих побачити Україну у складі ЄС і НАТО серед жителів столиці й заходу країни.

Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, неприйнятна для більш ніж половини опитаних (53%). Водночас 40% респондентів повністю або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти жителі західних регіонів і столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше. Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% проти.