Добрий знак для України: Дональд Туск – найвпливовіша людина Європи

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск очолив список найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

Як зазначається в рейтингу, після восьми років правління в Польщі партії Право і справедливість на чолі з давнім суперником Туска Ярославом Качиньським, “вітер змін віє знову”.

“Це шматочок надії для центристів по всьому континенту, які у відчаї спостерігали, як популістські сили перейшли з маргіналів до уряду”, — заявляє Politico.

Перемога Туска, який, як очікується, стане новим прем’єр-міністром Польщі, має покращити відносини Варшави з Європейським Союзом, Німеччиною та Францією, на конфронтацію з якими активно йшла польська виконавча влада на чолі з Матеушем Моравецьким.

“Перспектива Польщі під керівництвом Туска змусить Київ зітхнути з полегшенням. Хоча Варшава рішуче підтримувала Україну протягом останніх двох років війни, останніми місяцями напруженість навколо українського сільськогосподарського експорту досягла піка. Туск закликав до непохитної підтримки Києва”, – зазначається у матеріалі.

Водночас журналісти звертають увагу, що Туск не зможе відразу змінити Польщу, оскільки за вісім років при владі партія ПіС змогла значно зміцнитися, а чинний президент Анджей Дуда є соратником Качиньського.

Раніше Туск звинуватив уряд Польщі на чолі з Моравецьким у бездіяльності через ситуацію із блокуванням кордону з Україною.