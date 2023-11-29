Блінкен сподівається, що Конгрес США найближчими тижнями схвалить запит Байдена на додаткове фінансування, зокрема для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Конгрес США схвалить запит американського президента Джо Байдена про надання додаткових коштів, зокрема — на допомогу Україні.
«Запит на додатковий бюджет, зроблений президентом, демонструє нашу прихильність цій меті (підтримки України — ІФ-У), і ми очікуємо, що Конгрес схвалить його найближчими тижнями», — заявив Блінкен на пресконференції в середу в Брюсселі.
Раніше в жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні розміром $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден направив запит на $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запитав у Конгресу схвалення на додаткове фінансування розміром $106,7 млрд.
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