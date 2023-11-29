ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

«Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, — ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме — на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами», — сказав він.

Кулеба додав, що очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України. Трете — рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.

«Але насамперед, перше і головне, — це, звісно, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозепом детально обговорювали це питання», — розповів глава МЗС.

Він додав, що триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.