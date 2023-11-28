Як співзасновник Techiia опинився в епіцентрі шахрайського скандалу

Засновник IT-холдингу Techiia, Олег Крот, перебував протягом трьох тижнів у розшуку, який проводило Міністерство внутрішніх справ. Бразильський підприємець у сфері криптовалют, Карлос Фузіяма, відомий своєю сумнівною репутацією, звинувачував його в скоєнні шахрайства на суму 35 мільйонів доларів. Forbes провів власне розслідування цієї загадкової історії.

У серпні на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ з’явилася згадка Олега Крота в розділі «Особи, які переховуються від органів влади». В описі МВС стверджувалося, що на підприємця було порушено кримінальну справу за звинуваченням у незаконному заволодінні сумою в 35 мільйонів доларів, що належать бразильському інвестору. Ці суми представлені у вигляді різних криптовалют. За даними правоохоронних органів, Крот вважався в бігах, оскільки йому нібито було неможливо вручити офіційне повідомлення про підозру. У підсумку підприємець перебував у статусі розшукуваного протягом 24 днів. Однак 14 вересня 2023 року його «картку» було видалено з бази МВС, це підтверджують дані YouControl.

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У чому суть конфлікту

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 31 липня 2023 року, справа проти Крота пов’язана з ймовірним інвестиційним шахрайством. За версією слідства, 2020 року Крот запропонував інвестувати в будівництво готельного комплексу з казино на березі Дніпра в Києві. План проєкту і загальну вартість будівництва оцінили в $35 млн, а термін реалізації — у 16 місяців.

Слідство стверджує, що з вересня 2020-го до квітня 2021-го на електронний гаманець Крота було переказано майже 80 транзакцій у криптовалюті на загальну суму, що перевищувала $35 млн, а 2022 року він донатив ЗСУ величезні суми. За даними слідства, Крот не розпочав реалізацію проєкту, не отримав необхідних ліцензій, не вніс депозит на купівлю земельної ділянки тощо.

Відомо, що в листопаді 2022 року юристи компанії Aver Lex, виступаючи від імені Фузіями, подали заяву в Національну поліцію. За словами адвоката Крота, заява була розглянута і провадження проти його клієнта було запущено того ж дня. Компанія Aver Lex раніше захищала Петра Порошенка. На запитання журналістів, керівник інформаційного департаменту фірми Наталія Новікова заявила, що Aver Lex передасть запит Матеусу Естеваму, адвокату Фузіями.

Що каже Крот

Крот і його адвокат наполягають на тому, що звинувачення на їхню адресу є вигадкою, і представляють свої контраргументи.

Згідно з Кротом, Фузіяма підозрюється в участі в міжнародній фінансовій піраміді та намагається безглуздо звинуватити його в шахрайстві. Крот навіть надав лист депутатам бразильського парламенту, в якому просив викликати Фузіяму на допит щодо інвестицій у криптовалюти, пов’язані з фірмою Mining Express в Україні, оскільки звинувачення також стосуються цієї компанії.

Крот стверджує, що справа проти нього була замовною. Він підозрює, що Фузіяма може використовувати недоброзичливців із правоохоронних органів, щоб чинити тиск на нього. У зв’язку зі звинуваченнями в шахрайстві в низці країн, Крот вважає, що Фузіяма був змушений написати на нього звинувачення на вимогу інших осіб.

Крот стверджує, що проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра, який розробила його компанія Techiia на замовлення Фузіями, дійсно існував. Він також додає, що Techiia витратила велику суму на розробку проєкту, і Фузіяма не оплатив усі роботи, відмовившись від його реалізації.

Крот визнає, що Фузіяма все ще заборгував компанії Techiia, але не уточнює точної суми, зазначаючи складність розрахунків у криптовалюті через її мінливість. Однак він підкреслює, що йдеться про «мільйони доларів». Водночас Крот стверджує, що працював над проєктом до листопада 2022 року.