У Конгресі США кажуть, що не зможуть схвалити допомогу Україні до кінця року

Голова комітету з питань розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю буде важко схвалити до кінця року, оскільки в Конгресі залишаються розбіжності щодо запропонованих змін у сфері безпеки кордону США з Мексикою — Тернер телеканалу NBC

«Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону».

За його словами, Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що ситуація на кордоні повернеться до попереднього стану.

Він пояснив, що це може включати обмеження в’їзду шукачів притулку через мексиканський кордон та інші заходи для його захисту.

Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.