Орбан після «українського ультиматуму» розповів про «корисні» переговори з Мішелем

Президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок провели переговори у Будапешті.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Мішель вранці 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня. «Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила», – зазначив він.

Надвечір Орбан написав у своєму Twitter (X), що зустріч була «корисною», не повідомляючи інших деталей.

Нагадаємо, переговори відбулися на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому угорський прем’єр погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про «консультації» з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.