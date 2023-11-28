Окупанти здійснили 20 обстрілів України з РСЗВ, ЗСУ уразили 3 райони скупчення росіян

Також ворог завдав ракетного та 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БПЛА типу Shahed-136/131, ворожий дрон знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Степова-Новоселівка Харківської області; Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.