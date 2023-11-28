Президент підписав бюджет-2024 Ландсбергіс: У НАТО є зброя, яка може забезпечити Україні технологічний прорив у війні » Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина Удень 28 листопада російська окупаційна армія обстріляла цивільну інфраструктуру Середина-Буди Сумської області. Ймовірно, загарбники застосували РСЗВ Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. «За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові ЗС РФ, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків», — ідеться у повідомленні. Загинули дві жінки та дитина. «З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення дістали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні», – зазначили в ОГП. Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.