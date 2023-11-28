Ландсбергіс: У НАТО є зброя, яка може забезпечити Україні технологічний прорив у війні

У НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні технологічний прорив у війні проти російських загарбників.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час пресконференції перед зустріччю глав МЗС НАТО у Брюсселі.

«Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний. Тоді він міг би адаптувати свою стратегію. Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що», — сказав Ландсбергіс.

Крім того, міністр підкреслив, що Росія розпочала війну не лише проти України, а й «проти всіх нас», а також висловив здивування тим, що Росію знову запрошують на засідання міжнародних організацій, маючи на увазі саміт ОБСЄ у Скоп’є.

«Скільки разів ми маємо повторювати цю помилку? Один раз, два, три, чотири? Ми знову запрошуємо Росію обговорювати те, що є безпосередньою загрозою не лише для наших інтересів, а й для самого нашого існування», — зазначив Ландсбергіс, додавши, що Литва, як і дві інші балтійські країни, ухвалили рішення не брати участь у саміті ОБСЄ.

«Ми повернемося, коли Росія стане іншою», — наголосив литовський міністр.