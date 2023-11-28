Країни Балтії разом з Україною бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через участь Росії

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що разом з Україною бойкотуватимуть міністерське засідання ОБСЄ в Скоп’є цього тижня у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сергєя Лаврова — «Європейська правда» з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ країн Балтії – Латвії Кріш’яніса Каріньша, Литви Габріелюса Ландсбергіса та Естонії Маргуса Тсахкна

«Агресивна війна та звірства РФ проти її суверенного та мирного сусіда України грубо порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, і є нападом на ОБСЄ та її основоположні принципи».

Вони підкреслили, що присутність Лаврова ризикує легітимізувати агресора Росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які скоює Росія, та примиритися з кричущим порушенням і неповагою Росії до основоположних принципів і зобов’язань ОБСЄ.

У заяві йдеться, що ОБСЄ спочатку була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру, тоді як Росія своїми незаконними та жорстокими діями знову й знову доводить, що вона не є партнером Європи у сфері безпеки.

«Насправді, сьогодні Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею», – заявили вони.