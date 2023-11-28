Білий дім: Додаткове фінансування для України та Ізраїлю вкрай необхідне

У Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є «вкрай необхідним».

Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що рівень пріоритетності ухвалення пакета з допомогою Україні та Ізраїлю є «дуже, дуже високим».

«Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому додатковому запиті були отримані від наших українських та ізраїльських партнерів. Ми не просто взяли ці цифри з повітря. Вони цілком відповідають тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці», – підкреслив Кірбі.

Він додав, що зараз ситуація з фінансуванням стає дедалі гострішою, особливо щодо України: надані зараз пакети допомоги від США мають менше коштів.

«Тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись, щодо обсягу допомоги, яку можна надати в кожному з пакетів», – зауважив Кірбі.

За його словами, зараз «ми перебуваємо у критичному періоді», оскільки наближається зима і українській армії дедалі важче проводити свої операції, коли погода стає менш сприятливою для цього.

«Тому ми сподіваємося, що коли Конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту», – сказав представник адміністрації президента США.