860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 326 440 (+860) осіб,
- танків ‒ 5523 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3)
- артилерійських систем – 7876 (+1)
- РСЗВ – 907 (+0)
- засобів ППО ‒ 597 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0)
- крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)
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