Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні В Україні зафіксовано абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів » 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби 27 листопада на фронті відбулося 84 бойових зіткнень, Сили оборони відбили більшість з них на ключових напрямках та ліквідували ще 860 російських окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 326 440 (+860) осіб,

танків ‒ 5523 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3)

артилерійських систем – 7876 (+1)

РСЗВ – 907 (+0)

засобів ППО ‒ 597 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0)

крилатих ракет ‒ 1565 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)

спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)