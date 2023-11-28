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860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 28.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 326 440 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5523 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3)
  • артилерійських систем – 7876 (+1)
  • РСЗВ – 907 (+0)
  • засобів ППО ‒ 597 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)
  • спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)
28 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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