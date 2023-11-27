Україна стане членом НАТО після завершення війни й проведення реформ, – Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає The Guardian.

«Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі [Україна – НАТО] ми погодимо рекомендації для українців… щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО», — сказав генсек Альянсу.

Проте всі союзники досі погоджуються, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають, додав він.

Також Столтенберг закликав Туреччину та Угорщину завершити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.