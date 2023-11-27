У Повітряних силах прогнозують, що взимку РФ застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети

На думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, в зимовий період Росія зосередиться на використанні дронів для обстрілів України, хоча не відмовиться і від ракетних ударів — полковник Ігнат в інтерв’ю «Новинарні»

На запитання журналістки, чи будуть залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч РФ запускала сотню повітряних цілей, зокрема крилатих і балістичних ракет, і до чого готуватися загалом, офіцер відповів:

«До більшої інтенсивності обстрілів дронами.

На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети.

Ми говоримо про «Шахеди», а також про FPV-дрони та «Ланцети» по лінії фронту.