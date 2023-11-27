У Польщі Дуда схвалив уряд Моравецького

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Матеуша Моравецького, який є представником партії влади «Право і справедливість».

У новому уряді Моравецького ключову посаду зберіг лише Маріуш Блащак, який і далі очолюватиме Міністерство національної оборони.

Міністерство закордонних справ Польщі очолить Шимон Шиньковський вель Сенк, який раніше очолював Міністерство у справах Європейського Союзу.

Міністром юстиції замість Збігнєва Зьобро буде Марчін Вархол, його ексзаступник. Так само колишній заступник Маріуша Камінського Павел Шефернакер стане головою Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а ексзаступниця міністра сільського господарства Анна Гембіцька – міністеркою цього відомства.

Більшість інших міністерств очолили державні діячі або представники команди «ПіС», які працювали на аналогічних посадах. Наприклад, міністеркою культури і національної спадщини Польщі стане Домініка Хоросінська – депутатка й акторка, яка входила до складу комітету з питань культури та ЗМІ.