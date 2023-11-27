У Фінляндії заявили про можливість закриття останнього КПП на кордоні з РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в разі необхідності уряд може закрити останній з пунктів пропуску, який досі працює на кордоні з Росією, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.

Як пише «Європейська правда», про це він сказав в інтерв’ю Yle.

«За необхідності Фінляндія закриє весь східний кордон. Усі свої КПП. А прийняття заяв про надання притулку буде зосереджено в іншому місці», – зазначив Орпо.

Прем’єр вказав, що у Фінляндії 1300-кілометровий кордон з РФ, і він не огороджений. За його словами, сухопутний кордон відкритий як такий, але прикордонні пости можуть бути закриті в разі необхідності відповідно до Закону про прикордонну службу.

Орпо додав, що в разі повного закриття кордону, подати прохання про притулок можна буде в аеропорту Гельсінкі або в морських портах, але не на східному кордоні.

Очільник уряду висловив переконання, що операція на східному кордоні Фінляндії є лише продовженням війни РФ против України та прагнення Росії дестабілізувати Захід.

«Росія перешкоджає поверненню людей до Росії лише з прикордонної зони, з прикордонних постів. Людей виштовхують до лінії кордону та не пускають назад. В інтересах кожного, щоб це припинилося. Не в інтересах РФ і те, що росіянам, які живуть у Фінляндії, не дозволяють перетинати кордон з Росією», – додав Орпо.