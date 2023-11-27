США вимагатиме від Туреччини дотримуватись санкцій проти РФ та ХАМАС

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину для переговорів щодо дотримування Анкараю санкцій проти РФ та палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані з переговорами джерела.

За їхніми очікуваннями, посадовець Мінфіну США зустрінеться в Анкарі зі своїми турецькими колегами, де вимагатиме від Туреччини дотримання санкцій США проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.

Джерела повідомили виданню, що США також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв’язки із західною фінансовою системою.

За їхніми словами, Вашингтон також стурбований відмовою Туреччини приєднатися до односторонніх санкцій США, накладених на російські судна, які здійснюють портові заходи до Туреччини, та авіакомпанії, які отримують наземне обслуговування в турецьких аеропортах.

Візит Нельсона підкреслює нові виклики, що стоять перед і без того напруженими відносинами між Туреччиною і США. Турецький уряд не вважає ХАМАС терористичною організацією, а президент Реджеп Таїп Ердоган нещодавно назвав це угруповання організацією, що бореться за звільнення палестинського народу.

Водночас Анкара прагне відновити відносини з Вашингтоном та заручитися підтримкою президента Джо Байдена в питанні придбання військових літаків F-16 та модернізації існуючого флоту.