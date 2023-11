Water Taxi And Boat Tours In Venice At Best Price Білий дім заявив, що Байден пропустить кліматичний саміт ООН » Розвідка Британії: Росія зазнає найбільших втрат з початку війни через наступ на Авдіївку Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ — найвищі з початку повномасштабного вторгнення в Україну і є результатом наступу на Авдіївку Донецької області — «Європейська правда» з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 27 листопада Деталі: Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу. Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області. Британська розвідка зауважує, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат РФ, однак зазначає, що виглядають вони достовірними.