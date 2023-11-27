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Розвідка Британії: Росія зазнає найбільших втрат з початку війни через наступ на Авдіївку

Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ — найвищі з початку повномасштабного вторгнення в Україну і є результатом наступу на Авдіївку Донецької області —  «Європейська правда» з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 27 листопада

Деталі: Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу.

Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області.

Британська розвідка зауважує, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат РФ, однак зазначає, що виглядають вони достовірними.

27 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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