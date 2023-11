У Повітряних силах прогнозують, що взимку РФ застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети Water Taxi And Boat Tours In Venice At Best Price » Позиція України на фронті може погіршитися взимку, але й Росія не досягне цілей Американське видання «The Wall Street Journal» пише, що для України цей рік буде важким роком в обороні і її позиція на полі бою може змінитися цієї зими, але й Росія навряд чи здобуде великі перемоги попри всі переваги. Києву радять поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони — «The Wall Street Journal» (WSJ) Як зазначає автор матеріалу Маркус Вокер, незабаром піде третій рік війни Росії проти України – і Москва має перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах. Росія має набагато більше людей для поповнення своєї армії, ніж українці. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовуючи високі доходи від продажу нафти в обхід санкцій. А політичний параліч у США і Європі загрожує постачанню зброї і грошей, від яких залежить виживання України. «Розгубленість Заходу і зростаюче залучення Росією своїх людських і промислових ресурсів до війни вказують на те, що для України цей рік буде важким роком в обороні. Але обмеженість російської армії в наступальних діях – що було продемонстровано у виснажливій боротьбі за Авдіївку – свідчить про те, що вона радше здобуде невеликі перемоги, аніж досягне прориву. Путін ще дуже далекий від завоювання українських регіонів, на які претендує Росія, не кажучи вже про досягнення своєї головної мети – підкорення України, існування якої як незалежної національної держави він назвав історичною аномалією».