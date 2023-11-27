Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«На Авдіївському напрямку стало ще важче. Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії, — це зі сторони Донецька, через Спартак, і так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови, противник використовує багато авіації», — зауважив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, у районі промзони тривають запеклі бої, які не вщухають ні вдень, ні вночі.

«Наразі не можна сказати, хто на 100% контролює промку. Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку Коксохіму росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ», — додав Барабаш.