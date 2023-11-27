Нардепка від «Слуг» Безугла заявила, що Залужний має піти

Народна депутатка від «Слуги народу», членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти — Безугла у Facebook

«Так, головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць».

За словами Безуглої, ця проблема наростала ще влітку, як на засіданнях Ставки, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.

«Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ – в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої», – написала депутатка.

«Ця дискусія була непублічною, але напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти».