Наєв: Війна може знову вийти за межі Сходу і Півдня, ми готуємося до цього

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що війна РФ проти України може знову вийти за межі Сходу і Півдня нашої країни, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів — Наєв в інтерв’ю ABC News

«Ми розуміємо, що зараз відбувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою Вісі зла – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами.

Треба розуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що маємо».

Наєв попередив, що, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі Сходу і Півдня.

«Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, ставимо міни, тренуємо наші війська», — сказав командувач.