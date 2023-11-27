ХАМАС передав 17 заручників Червоному Хресту, серед них один росіянин

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Згідно з інформацією, отриманою від Червоного Хреста, 14 ізраїльських і троє іноземних заручників були передані Червоному Хресту.

Заручниками є 14 ізраїльтян, троє громадян Таїланду. Один ізраїльський заручник також має російське громадянство, інформує газета Нaaretz.

Одного заручника гелікоптером доправили до лікарні, а інших 12 перевезли через прикордонний паркан прямо з Гази до Ізраїлю, передає CNN.

Четверо інших звільнених заручників пройдуть через прикордонний пункт Рафах, як і заручники, яких звільнили в п’ятницю та суботу.