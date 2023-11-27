Блинкен подтвердит приверженность США поддержке Украины и обсудит рост напряженности на Балканах

Госсекретарь Энтони Блинкен вновь заявит на этой неделе о неизменной поддержке Украины, противостоящей российской агрессии, заявил в понедельник заместитель главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Заявление О’Брайена прозвучало на фоне высказываемых порой опасений, что рост напряженности на Ближнем Востоке, вызванный войной между Израилем и ХАМАС, не позволит Вашингтону сохранить прежний уровень военной и дипломатической поддержки Киева.

Беседуя с журналистами в преддверии начинающейся поездки Блинкена в Брюссель, О’Брайен подчеркнул, что, принимая участие в работе открывающегося в бельгийской столице первого заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства подтвердит неизменную приверженность США и их союзников делу поддержки Украины.

«Это – часть процесса поиска места в альянсе, (членство в) котором, как мы всегда говорили, является будущим Украины», – сказал замгоссекретаря.

Отвечая на вопрос, связанный с публикацией немецкой газеты Bild (в публикации утверждается, будто США и Германия оказывают влияние на Киев, подталкивая его к переговорам с Москвой), О’Брайен подчеркнул, что Вашингтон подобной политики не проводит.

«Мы всегда говорили, что это вопрос, который должна решать Украина», – пояснил замглавы Госдепартамента.

Замгоссекретаря также сообщил, что на начинающейся неделе глава Госдепартамента будет представлять США на заседании ОБСЕ, которое пройдет в столице Северной Македонии.

Как пояснил О’Брайен, госсекретарь обратится и к проблеме растущей напряженности на Западных Балканах, где НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия на фоне напряженности в северных районах Косово.