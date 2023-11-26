Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Треба дати трохи часу сусідам

Президент Володимир Зеленський пов’язав ситуацію на польсько-українському кордоні, де польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску, з «деякими політичними кроками наших сусідів» — Зеленський під час пресконференції у Києві, повідомляє «Європейська правда»

«Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план. Працює прем’єр-міністр, також віцепрем’єрка Стефанішина, також на рівні МЗС і Міністерства інфраструктури. Усе це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити».

Він додав, що на польському кордоні з’явився «новий виклик».

«Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає», – резюмував Зеленський.