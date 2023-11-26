Війна в Ізраїлі закінчиться лише тоді, коли ХАМАСу не існуватиме, — віцеспікер Кнесету Сова

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Ізраїльсько-арабські війни завжди закінчувалися припиненням вогню, навіть якщо взяти історію війни Судного дня, яка розпочалася 6 жовтня в 1973 році. На 50-у річницю, 7 жовтня 2023 року ХАМАС розпочав атаку. Я вважаю, що символізм тут присутній, адже ХАМАС бачить себе гравцем в історичній перспективі. За роки їхні діти та онуки будуть розказувати, що наші батьки зробили проти Ізраїлю те, що не могли зробити 50 років Арабські країни, тобто застати зненацька, убити 1200 громадян і 400 військових. Але всі ці війни закінчувалися припиненням вогню», — пояснює віцеспікер Кнесету Ізраїлю і додає, що так само було й у війнах з Ліваном.

Сова навів приклад, що у 1973 році Ізраїль вважав, що переміг, водночас у Єгипті досі святкують свою перемогу в цій самій війні.

«Ніколи не було такого, як у Другій світовій війні, акту про капітуляцію, а ось зараз через багато років в Ізраїлі після трагедії 7 жовтня склалося чітке враження, що цей акт про капітуляцію ХАМАСу має бути кінцем цієї війни. Розуміння того, що Хамас не може існувати — це є те закінчення війни, яке сьогодні чекає більшість ізраїльтян», — наголосив він.