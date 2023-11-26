Путін готує промову про «русскій мір» після перемоги над Україною

Про це передає російський пропагандистський «Перший канал», агенція ТАСС та сайт організації «Всесвітній російський народний собор», на з’їзді якої й відбудеться цей виступ.

«І ми всі чекаємо, що на цьому «соборі» будуть сказані важливі слова про те, яким буде світ (в оригіналі — «мір») після перемоги. Ми розуміємо, що зараз перемога — головна мета. А ось як виглядатиме наш «русскій мір» після перемоги — ми сподіваємося, що дізнаємось на «соборі», — сказав у етері «Першого каналу» наближений до РПЦ російський олігарх Костянтин Малофеєв, який був одним зі спонсорів вторгнення РФ в Україні ще у 2014-2015 роках.

Своєю чергою ТАСС наголошує на «дуже важливому» характері виступу Путіна на зустрічі під егідою «Всесвітнього російського народного собору».

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВРНС, за фінансової підтримки Президентського фонду культурних ініціатив «собор» проводитиметься два дні: 27 листопада — у московському Храмі Христа Спасителя, 28 листопада — у Кремлівському палаці, де головуватиме предстоятель Російської православної церкви Кіріл (Гундяєв).

Співголовами ідеологічної секції «собору» названо ідеолога рашизму, філософа Олександра Дугіна та колаборанта, керівника російської окупаційної влади в окремих районах Донеччини, ватажка терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна.