Понад тисяча військових, 11 танків і 23 артсистеми: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 26 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 324 830 (+1070) осіб,
- танків ‒ 5513 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16)
- артилерійських систем – 7874 (+23)
- РСЗВ – 907 (+2)
- засобів ППО ‒ 597 (+1)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93)
- крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29)
- спеціальної техніки ‒ 1113 (+1)
Leave a Reply