Росіяни атакували «шахедами» Україну дві ночі поспіль Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Треба дати трохи часу сусідам » Понад тисяча військових, 11 танків і 23 артсистеми: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби 25 листопада російські війська не припиняли спроби відновити втрачене біля Роботиного Запорізької області, але українські захисники відбили низку атак на ключових напрямках фронту і знищили ще 1070 окупантів Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 26 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 324 830 (+1070) осіб,

танків ‒ 5513 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16)

артилерійських систем – 7874 (+23)

РСЗВ – 907 (+2)

засобів ППО ‒ 597 (+1)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93)

крилатих ракет ‒ 1565 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29)

спеціальної техніки ‒ 1113 (+1)