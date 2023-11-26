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Банкова назвала фактори, що визначають тривалість та фінал війни з РФ

Час війни України з Росією, її тривалість і фінал визначаються волею та ресурсами, зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Час війни, її тривалість, правильність фіналу чи наступне заморожування/перенесення конфлікту на майбутні покоління визначаються волею, що необхідна для обов’язкових жорстких рішень», – написав він у Telegram.

За словами Подоляка, саме політична воля дає змогу об’єктивно оцінити природу російського режиму, його мотивацію та передбачати ризики, які цей режим продовжує нести.

«Вольові своєчасні рішення повинні підкріплюватися ресурсами – математично вивіреними і такими, що забезпечують точність оцінки поточного етапу війни», – підкреслив Подоляк.

Він додав, що ресурси – це, зокрема, спільні інвестиції у військові виробництва, що дають технологічну перевагу в окремих елементах наступальних, контрнаступальних та оборонних дій.

«У будь-якому разі сьогодні нікому не вдасться відсидітися осторонь», – підсумував він.

26 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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