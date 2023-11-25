З початку війни з України до Європи виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку

З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату.

У Євростаті стверджують, пише видання, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

При цьому за даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, зазначає видання, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхали близько 6,3 млн громадян, більшість з яких – жінки й діти.

Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений «ВВС Україна», зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) — це чоловіки віком від 18 до 64 років.

У той же час видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18 — 60 років.

Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

«Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій», — зазначили журналісти.

Лише до Німеччини за даними німецького МВС, після 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них 189 484 перебувають там і сьогодні, зазначає видання.

Ці дані охоплюють лише тих, що зареєстровані офіційно. У МВС Німеччини вважають, що ще 100 тисяч не зареєстровані й перебувають в країні нелегально.

Схожа ситуація в Австрії – туди виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків, як стверджується, за підробленими документами чи користуючись «послугами» контрабандистів.