Україна домовилась з партнерами про кораблі для конвою суден «зернового коридору»

Про це Зеленський повідомив на конференції Grain from Ukraine, передає Українська правда.

Президент наголосив, що створення «зернового коридору» без залучення РФ — це одне з найбільших досягнень України за рік. Наразі триває робота над забезпеченням безпеки кораблів, які рухаються цим маршрутом.

«Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього», — заявив Зеленський.

Він додав, що Одещина для захисту також отримає додаткові системи ППО, партнери України уже отримали відповідний запит. За словами Зеленського, наразі він уже погоджений.

«Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть», — підсумував очільник України.