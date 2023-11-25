У Києві через атаку РФ зафіксовано загоряння на одній із підстанцій

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що у столиці, а також Київській та Черкаській областях внаслідок обстрілу було знеструмлено понад 30 тисяч споживачів.

У Києві внаслідок атаки ворожих дронів станом на ранок залишалися без світла понад 12 тисяч точок обліку. Наразі всіх уже заживлено. Також зафіксовано загоряння на одній із підстанцій, триває огляд та ліквідація наслідків.

На Київщині пошкоджені 4 лінії електропередачі 110 КВ, без електропостачання — майже 17 тисяч клієнтів. Також пошкоджено магістральні повітряні лінії.

Через бойові дії у Донецькій області вимикалися 2 лінії електропередачі, 324 споживачі були без світла. За добу заживлено 53 населених пункти – це 8,4 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через бойові дії відключені 15 населених пунктів — 2 тисячі абонентів. Водночас заживлено 5 населених пунктів — це 968 точок обліку.

Зазначається, що у Сумській області через бойові дії залишаються без електропостачання 54 населених пункти — це 4,5 тисячі абонентів.

В обласному центрі Херсона заживили 41 точку обліку, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Через обстріли знеструмлено 695 споживачів.

Також на Черкащині через падіння дрона один населений пункт, 939 абонентів, залишився без світла.