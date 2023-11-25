«Тіньовий флот» Путіна пішов на дно: власники танкерів відмовляються возити російську нафту через санкції США

Російські нафтовики почали відчувати складнощі з пошуком танкерів під свої барелі після того, як США почали вводити санкції проти «тіньового флоту» Кремля і запустили розслідування, яке охопило три десятки суднових перевізників у всьому світі.

Нафтові компанії, які займаються експортом через порти Балтійського моря, не можуть знайти судна під частину вантажів з відправкою в листопаді, розповів Reuters трейдер, який працює в регіоні.

За словами чотирьох джерел агентства в судноплавній галузі, від роботи з російською нафтою відмовилися три великі грецькі танкерні компанії — Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Ті, хто володіє флотом зі 100 танкерів, здатних перевалювати майже всю експортну нафту із західних портів РФ — Приморська, Усть-Луги і Новоросійська, грецькі суднові магнати десятиліттями возили російські барелі і продовжували робити це навіть після того, як з ринку пішли майже всі західні компанії.

Але рішення США ввести санкції проти п’яти танкерів, які возили російську нафту за цінами вищими за 60-доларову стелю, змінило ситуацію. «Якщо щодо нафтових танкерів поки що немає дефіциту, то на ринку нафтопродуктів уже почалися проблеми з фізичною наявністю суден на деякі дати», — розповіло джерело Reuters.

Перебоїв із постачанням безпосередньо нафти, за словами співрозмовників агентства, поки що не спостерігається. Однак вартість фрахту злетіла: орендувати судно до Індії коштує $10-11 млн, хоча на початку жовтня це було $8 млн, а у вересні — лише $5 млн. Це тисне на ціну російського сорту Urals, який знову продається зі знижкою близько $20 до Brent. Минулого тижня його вартість падала нижче за $60 за барель, тоді як до бюджету-2024 уряд заклав $71.

Нафтовики змушені все більше покладатися на «тіньовий флот» — старі, списані на металобрухт танкери, які ходять із вимкненими транспондерами, щоби втекти від санкцій. Але трейдери побоюються, що нестача суден може посилитись. «Тіньового флоту може виявитися недостатньо для перевезення всієї російської нафти», — говорить джерело Reuters.

У жовтні американський Мінфін вніс до «чорних списків» танкери Yasa Golden Bosphorus та SCF Primorye, зареєстровані на компанії з Туреччини та ОАЕ. У листопаді під санкції потрапили ще три судна — Казань, Ліговський проспект і NS Century, які належали судноплавним операторам у Дубаї. Всі вони були викриті в порушенні «цінової стелі», яка забороняє возити нафту російського походження за ціною, вищою за $60 за барель.

Внаслідок проблеми виникли з експортом нафти до Індії, яка стала найбільшим покупцем російських барелів після введення європейського ембарго. Як повідомляє Bloomberg, танкер NS Century був змушений стати на дрейф біля індійського узбережжя з вантажем. Чиновники портової адміністрації чекають на рішення влади, пускати чи ні судно, робота з яким загрожує вторинними заходами США.

Загалом під розслідуванням американського Мінфіну перебувають близько 100 танкерів. Їх власників підозрюють у порушенні санкцій проти Росії і, зокрема, «стелі» цін.