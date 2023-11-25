Санкції мають поширюватися на зерно з окупованих територій — президент Латвії та прем’єр Литви

Зерно та інша продукція з окупованих Росією українських територій мають бути предметом санкцій, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції в Києві в суботу.

«Продукти харчування, медичні продукти не внесено до санкційного пакета. Але я думаю, що питання зерна або інших продуктів харчування, які походять з окупованих територій України, все одно слід врахувати в санкційному механізмі», — сказав він.

Рінкевичс нагадав, що не менш важливо координувати реалізацію ухвалених ЄС 11 санкційних пакетів, перевіряючи походження тих чи інших товарів і узгоджуючи ці дії з санкціями інших країн. На його думку, в напрямі перевірки походження продукції необхідно і далі працювати.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте додала, що російська пропаганда намагається перешкоджати запровадженню санкцій до аграрної продукції з окупованих територій під виглядом необхідності постачання країнам, які потребують продовольства.

Вона зазначила, що проблема забезпечення продовольством справді зросла, але через розв’язану Росією війну. Водночас, наголосила глава литовського уряду, принциповим є питання, щоб Росія не отримувала переваги від вторгнення.

«Щоб Путін не мав можливості отримати вигоду від того, що він вкрав… Саме тому необхідно посилити відповідні механізми контролю», — заявила Шимоніте.

За її словами, за допомогою митних, прикордонних та інших служб необхідно ліквідувати такі прогалини в дотриманні санкцій, особливо з використанням сусідніх із Росією країн та їх торгівлею продукцією подвійного призначення.