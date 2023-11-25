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ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів Опубликованы подробности о мощнейшем луче неизвестной природы из космоса » Росія втратила за добу 6 танків, 18 артсистем і 860 військових Поділитися: Фото: Ірина Марченко Російські війська минулої доби намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного і Новопрокопівки Запорізької області та оточити Авдіївку на Донеччині, але українські захисники відбили низку ворожих атак і знищили 860 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 25 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 323 760 (+860) осіб,

танків ‒ 5502 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7)

артилерійських систем – 7851 (+18)

РСЗВ – 905 (+1)

засобів ППО ‒ 596 (+1)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8)

крилатих ракет ‒ 1565 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29)

спеціальної техніки ‒ 1112 (+4)