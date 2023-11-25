Росія втратила за добу 6 танків, 18 артсистем і 860 військових

Російські війська минулої доби намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного і Новопрокопівки Запорізької області та оточити Авдіївку на Донеччині, але українські захисники відбили низку ворожих атак і знищили 860 окупантів
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 25 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 323 760 (+860) осіб,
- танків ‒ 5502 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7)
- артилерійських систем – 7851 (+18)
- РСЗВ – 905 (+1)
- засобів ППО ‒ 596 (+1)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1565 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29)
- спеціальної техніки ‒ 1112 (+4)
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