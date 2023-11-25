На виїзд з України стоять понад 2 тис. вантажівок, 35 автобусів та 80 авто

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Устилуг» на виїзд очікують 20 легкових автомобілів та 2 автобуси (електронна черга). В «Устилузі» в чергах скупчилися 20 автівок та 2 автобуси (електронна черга), а в «Краковці» – 10 авто та 2 автобуси (електронна черга). Крім того, у «Шегинях» – 5 автобусів (електронна черга) та 40 пішоходів, а у «Грушеві» – 1 автобус в е-черзі. Тоді як в «Нижанковичах» – 2180 вантажівок, зареєстованих в е-черзі, а в «Ягодині» – 9 автобусів в е-черзі.

На кордоні зі Словаччиною в «Малих Селменцях» та «Малому Березному» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» стоять 15 легковиків та 4 автобуси в е-черзі.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у трьох пунктах пропуску. Так, у «Тисі» на виїзд чекають 20 автомобілів та 6 автобусів (електронна черга). Тоді як перед ПП «Косино» у черзі 5 легковиків, а перед ПП «Лужанка» – 10 авто.

Крім того, на кордоні з Румунією у пункті пропуску «Порубне» стоять 6 автобусів (електронна черга).

Водночас у пунктах пропуску на молдовському напряму черг немає узагалі.