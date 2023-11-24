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Сербія купила 11 старих російських гелікоптерів у Кіпру та продає 48 гаубиць «неназваній країні» Польські школи та дитсадки відвідує майже 300 тисяч українських дітей » Зеленський провів «складну» Ставку Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглядалися «складні питання» — глава держави в соцмережах За словами Зеленського, на засіданні у п’ятницю розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Вказано, що президент заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка. «Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення», – резюмує Зеленський.