У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що станом на 9 ранку 24 листопада продовжується блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею, саме “Ягодин”, “Рава-Руська” та “Краківець”, там у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.

Про це він розповів у коментарі виданню hromadske.

“Блокування також відбувається за напрямком пункту пропуску “Шегині”. Але ми зафіксували, що такі дії здійснюються протягом дня. О 9 вечора вчора польська сторона повідомила, що блокування знято на під’їзному шляху до кордону”, — розповів він.

За словами Демченка, блокування все ще можуть поновитися.

“Згідно з інформацією, яку надали польські прикордонники, станом на ранок 24 листопада навпроти пункту пропуску “Шегині” в біг України на території Польщі перебувають 1400 вантажівок. На кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокований”, – додав посадовець.